Россияне стали чаще интересоваться космическим образованием и туризмом на фоне открытия на «Госуслугах» набора в космонавты. По итогам первого квартала 2026 года число посетителей площадки космодрома Восточный выросло на 10%, а мобильный трафик на сайты Центра космического образования и Восточного — на 280% и 210% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В моменты пуска ракет потребление мобильного интернета в радиусе 10 км от стартовых столов возрастает в 15 раз, отмечают специалисты «МегаФона». Основная доля трафика (около 80%) приходится на прямые эфиры в социальных сетях и передачу видеоконтента в мессенджерах.

Alphabet, Microsoft, Amazon и Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) первыми из «великолепной семерки» представили свои квартальные отчеты, пишет Forbes. Эти компании больше других вкладывают в развитие искусственного интеллекта. По подсчетам The Wall Street Journal, в 2026 году их капзатраты превысят $670 млрд. Успешнее всех в сфере ИИ оказалась Alphabet.

Российская компания «Союзконструкт» представила сборные наборы с моделями ВАЗ-2101 и ВАЗ-2105 в стиле конструкторов Lego. Утверждается, что оба набора имеют официальную лицензию Lada. Набор с «Копейкой» оказался самым дорогим, он обойдется в 7,5 тыс. руб. В конструктор входит почти 1,2 тыс. деталей. Длина собранной машинки — 29 см. У нее открываются передние двери, капот и багажник, проработан салон и подкапотное пространство, пишет “Ъ”.