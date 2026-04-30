Турпоток в Хакасию вырос на 16,5% по итогам 2025 года

Республику Хакасия в 2025 году посетили более 600 тыс. туристов, что на 16,5% больше показателя предыдущего года. Об этом заявил глава региона Валентин Коновалов, выступая перед депутатами верховного совета республики. По его словам, по темпу роста турпотока Хакасия заняла первое место среди регионов Сибири.

Объем платных туристских услуг в прошлом году достиг 2,5 млрд руб., что на 11,4% больше по сравнению с 2024 годом. «Налоговые поступления выросли на 29,5% и составили 692,9 млн руб., что в 4,2 раза превышает показатели 2017 года», — заявил Валентин Коновалов.

По данным властей, в туристической отрасли задействованы 1590 организаций и индивидуальных предпринимателей. На ее развитие в 2025 году из республиканского бюджета было выделено 232,3 млн руб.

В число ключевых туристических объектов, развитие которых является приоритетом для республики, входят поселок Жемчужный, горнолыжный курорт «Гладенькая» и «Приисковый», кластер в Ширинском районе, а также санаторий «Озеро Шира». Общий объем инвестиций в эти проекты превышает 29 млрд руб.

Лолита Белова