Блокнот гурмана

Открываются террасы, стартуют новые меню и коктейльные карты — гастрономическая палитра первой недели мая обещает быть яркой.

Futurist: этюд в зеленых тонах

В ресторане Futurist обновились и основное меню, и раздел завтраков, и коктейльная карта. Меню коктейлей пополнили четыре новые позиции: легкий сауэр «Бенедетта Каппа», свежий и кислотный «Натюрморт в зеленом», дижестивный «Ноктюрн» и «Акапулько» с легкой горчинкой.

Тем не менее начать знакомство с обновлением рекомендуем с завтрака. Шеф-повар Александр Григоренко предлагает для первой трапезы дня воздушную кукурузную поленту на кокосовом молоке с добавлением спелого манго, яблок в сиропе из кардамона, мягкой карамели и фундука; фермерский творог с греческим йогуртом, яблоками и ореховой гранолой, а также бриошь с яйцом бенедикт, домашним ростбифом и релишем из огурца.

Новинки основного меню настолько же нетривиальны. Тартар из северного курильского гребешка дополняется яблоками, кардамоном, сладким апельсином и акцентным азиатским соусом на основе японской мяты шисо. Продолжить трапезу можно одним из двух стейков: баветом с картофельным пюре, белыми грибами и шпинатом — или лососем с картофельным пюре и солеными апельсинами, брокколи и соусом берблан.

Новый веганский десерт от Маргариты Арзамазовой — шоколадный ганаш с вяленой свеклой и кремом на стауте. Чтобы добиться приятной мармеладной текстуры, Маргарита вялит свеклу при низкой температуре. Из стаута путем выпаривания алкоголя (остаются только карамельные терпкие ноты) она готовит крем, а для хруста добавляет шоколадную вафлю.

Весна в «Мечтателях»

В гастрономическом кафе «Мечтатели» обновили меню — теперь в нем еще больше цвета, свежести и историй про путешествия, которые шеф Виталий Папп выразительно рассказывает через вкусы.

Вдохновение шеф черпал в средиземноморской легкости, скандинавской чистоте вкусов и, конечно, в предвкушении скорого лета. Так в меню появились брускетты с эффектными вкусовыми сочетаниями — например, с красным апельсином и сардинами, где сладость цитруса встречается с солоноватой рыбой, богатой омега-3. Или брускетта с тапенадой из сицилийских оливок и сливочной бурратой в итальянском стиле. Для любителей насыщенных и глубоких вкусов — брускетта с томатами конфи и опаленным чоризо с дымным ароматом, который легко может перенести мыслями куда-нибудь к костру за городом.

Шеф продумал вариант даже для тех, кто не любит выбирать, а хочет попробовать все и сразу — сет из всех брускетт.

В разделе салатов появился легкий зеленый салат с анчоусами и выдержанным пекорино. Его сосед — салат с лангустинами и красными апельсинами — собирает сладость, кислотность и солоноватые ноты в один сочный ансамбль с интересным акцентом в виде пудры из дегидрированной клюквы. Теплый салат с томатами конфи и бураттой он приправляет джемом из бекона с кофе и кленовым сиропом. Пряный зимний хумус уступил место более весенней версии — зеленому хумусу с авокадо, огурцом и томатными крекерами.

На горячее шеф готовит утиную грудку с нежным кремом из корня сельдерея, ярким малиновым соусом, хрустящим салатом и сладким грильяжем из тыквенных семечек.

Inner: бранч «без галстуков»

Ресторан Inner запустил новое весеннее меню бранчей. Бранчи проходят каждые выходные, и 2 мая Inner принимает у себя Мансура Валиева — шеф-повара, работавшего во многих петербургских проектах, концепт-шефа международных проектов, а также нового Gaby Bistro («Бистро Габи»), которое готовится к открытию.

На бранче от Мансура Валиева утонченная гастрономия Inner встретится с концепцией нового проекта, которая строится вокруг идеи ugly but good — «некрасиво, но вкусно»: честная, неидеальная, но очень живая атмосфера без лишнего глянца.

В меню бранча — маринады gaby, хумус из маша, крем из козьего сыра со сладким горошком, томатный суп с гриль-чизом, сэндвич с ростбифом, полента с пикантными колбасками, а на десерт — брауни из халвы. Изюминка в том, что все эти блюда предлагается «безобразно вкусно есть руками» — в лаконичных интерьерах Inner под звуки атмосферного этно-диско.

Nordic: скандинавский ланч с «пылесосом»

Ресторан северной кухни Nordic запустил скандинавский ланч. В числе новинок норвежский картофельный салат с печеной свеклой и финским зерненым творогом, а также крем-суп из цветной капусты с чипсами из корнеплодов и пряный морковный суп с гонконгским соусом, в состав которого входят сушеные морепродукты.

На горячее стоит попробовать голубцы Kaldimar с дичью и брусникой или шведские фрикадельки из оленины с картофельным пюре и ягодным соусом.

Комплиментом к каждому ланчу подаются не только хлеб собственной выпечки на закваске, фермерское сливочное масло и графин воды с лимоном, но и северный десерт из морозной брусники и кедрового ореха.

Дневное предложение включает позиции из барного меню: домашний ягодный морс, лимонад «Лето в Скандинавии», мороженое или сорбет дня. А еще — знаменитое шведское пирожное «Пылесос» («Дамшугер» — Dammsugar), дизайн которого был вдохновлен реальной моделью пылесоса 60-х годов. В покрытых шоколадом «пылесосиках» — марципан и пропитанный коньяком бисквит.

Itameshi & «Outlet Village Пулково»

Ресторан Itameshi запускает коллаборацию с «Outlet Village Пулково» («Аутлет-городок Пулково») — первым аутлетом европейского формата в Петербурге, объединяющим более 120 брендов с круглогодичными скидками. Пространство спроектировано как открытый европейский город — с улицами и площадями, где комфортно не только делать покупки, но и отдыхать.

Для этой коллаборации Itameshi разработали специальный весенний сет, включающий криспи рис с лососем и черным трюфелем, карпаччо из цукини с руколой и пармезаном, сибас «Аква пацца» и «Павлову» с эстрагоном, яблоком и греческим йогуртом. Каждому гостю, заказавшему сет, предложат сертификат от «Outlet Village Пулково».

Crown Hotel St.Petersburg встречает лето

В отеле открывается летняя терраса с панорамным видом на исторический центр города и петербургские крыши. Бренд-шеф отеля Дмитрий Воробьев переосмыслил в новом сезоне традиционные рецепты мировой кухни, решив сделать акцент на свежих летних сочетаниях цитрусов, трав и специй. Также в числе обновлений томленая говяжья грудинка и вариация традиционного перуанского рецепта севиче из лосося: шеф дополняет его миндальным молоком, мягкость которого балансирует лаймовую кислинку, придавая блюду деликатную сливочную глубину.

Любители авторских десертов смогут попробовать шоколадный торт Guinness с кремом Baileys с малиновым соусом, а также фисташковый меренговый рулет с кремом шантилье и лесными ягодами.

Обновлена и барная карта террасы. Бар-менеджер отеля Егор Пирогов дополнил коктейли Sakura Bloom и Royal Kiss с соджу и ликерами нежным лаймовым пюре, а флагманский коктейль CH Terrace он задумал как признание в любви лету и террасе, которая совсем скоро превратится в эпицентр культурной жизни Петербурга, где будут проходить живые концерты, лекции ведущих экспертов из мира культуры и искусства, киновечера под открытым небом, а также множество других мероприятий.

Светлана Куликова