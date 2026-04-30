Сбер и Агентство инноваций Ростовской области заключили пятилетний пакт по ИИ

Сбер и Автономная некоммерческая организация «Агентство инноваций Ростовской области» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в развитии технологий искусственного интеллекта на полях Кавказского инвестиционного форума (КИФ-2026).



Фото: Константин Бацоев

Подписи под документом поставили 29 апреля 2026 года в Минеральных Водах генеральный директор Агентства Евгений Роменский и управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим. Форум, организованный Фондом Росконгресс при поддержке правительства Ставропольского края и Минэкономразвития РФ, собрал более 6 тыс. участников из 50 стран и стал площадкой для подписания свыше 80 инвестиционных соглашений.

Стороны нацелились на внедрение ИИ и машинного обучения в ключевые отрасли экономики и социальной сферы Ростовской области — от здравоохранения и образования до экологии и государственного управления. Партнерство продлится пять лет: эксперты создадут рабочие группы и «дорожные карты» для каждого направления, включая совместные исследования, хакатоны и пилотные проекты. Сбер предоставит доступ к своим моделям ИИ, которые уже используют 90% регионов России в медицине, сельском хозяйстве и госуслугах; Ростовская область входит в число лидеров этой трансформации с 2023 года.

Константин Бугрим подчеркнул: ИИ повышает качество жизни и эффективность бизнеса, Сбер создает открытую инновационную среду в регионах. Евгений Роменский отметил: коллаборация усилит экспертизу донских стартапов и ускорит внедрение практических ИИ-решений в повседневность области. Это соглашение дополняет февральский пакт Сбера с минцифры Ростовской области, где определили обучение госслужащих ИИ и кибербезопасности.

КИФ-2026 под девизом «Расширяя горизонты возможностей» фокусируется на агропроме, туризме, цифровизации и транспорте ЮФО и СКФО; деловая программа разделили на тематические дни с инвестиционными шоу регионов. Сбер ранее заключал на КИФ соглашения с властями СКФО по медицинскому ИИ и AI-портретам.