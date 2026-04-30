«Газпром» получил 150 млрд руб. прибыли по РСБУ в первом квартале против убытка годом ранее

Чистая прибыль ПАО «Газпром» (MOEX: GAZP) по РСБУ составила 147,6 млрд руб. за первый квартал 2026 года против убытка в 18,1 млрд руб. за аналогичный период 2025-го. Это следует из отчетности компании.

Выручка «Газпрома» за первый квартал снизилась на 0,5% — до 1,79 трлн руб. Валовая прибыль, напротив, выросла на 6% — до 769 млрд руб. Прибыль компании до уплаты налогов составила 213,7 млрд руб. против убытка в 13,7 млрд руб. годом ранее.

Дебиторская задолженность «Газпрома» снизилась с 1,145 трлн руб. на конец 2025 года до 1,135 трлн руб. по итогам первого квартала 2026-го. Кредиторская задолженность в то же время упала с 1,172 трлн руб. до 1,133 трлн руб.