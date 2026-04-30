«Развитие кадрового потенциала — ключевой вектор развития Северного Кавказа»

Вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на пленарном заседании второго Кавказского инвестиционного форума, подчеркнул, что инвестиционная привлекательность Северного Кавказа будет расти за счет развития туристической отрасли и аграрно-промышленного комплекса, включая садоводство. Одновременно, по его словам, наблюдается интерес инвесторов к транспортной и логистической отраслям экономики, а также реализации проектов в области возобновляемой энергетики и цифровых технологий. Одной из ключевых на полях КИФ-2026 стала тема кадров и молодых предпринимателей. О поисках новых точек роста для экономики СКФО и развитии кадрового потенциала макрорегиона рассказывает председатель совета директоров инвестиционно-промышленной группы «Стилобат» Лев Мазараки.

«В этом году Кавказский инвестиционный форум стартовал со Дня молодых предпринимателей, цель которого — поддержка перспективных инициатив и поиск новых талантов. Это показательный момент: в условиях стремительных изменений и поиска новых точек роста для экономики макрорегиона именно инновационные проекты становятся катализатором позитивных перемен. Как отметил вице-премьер Александр Новак, молодежь и сектор малого и среднего предпринимательства формируют основу экономики будущего. Именно в этой среде возникают новые идеи, технологические решения и предпринимательские инициативы, способные обеспечить устойчивое развитие регионов.

Развитие кадрового потенциала — краеугольный камень современного общества и ключевой вектор развития Северного Кавказа. На государственном уровне эта задача — в числе приоритетных. В последние годы макрорегион демонстрирует опережающие темпы роста по промышленному производству, объемам строительства и торговли, развитию инфраструктуры и других ключевых отраслей. Адаптация к множеству вызовов вызвала перестройку всей структуры экономики. В торговле идет активная переориентация на рынки БРИКС, Ближнего Востока и Азии. Растет объем прямых инвестиций в агропромышленный комплекс, строительство, обрабатывающую промышленность и машиностроение. В новой геоэкономической реальности Северный Кавказ стал ключевым звеном: разворот на Восток и Юг сделал макрорегион важнейшим транспортным и продовольственным хабом. А природно-климатическое и культурное многообразие — одним из самых ярких туристических «магнитов» России.

В ближайшее время на Северном Кавказе будет завершено создание рекреационной инфраструктуры, способной конкурировать с лучшими мировыми курортами. Уже сейчас регионы СКФО — Ставропольский край, Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чеченская Республика, Дагестан — принимают миллионы туристов в год. К 2030 году, по прогнозам экспертов, турпоток увеличится вдвое, превысив 14,5 млн человек. Причем интерес путешественников будет расти не только к горнолыжным курортам, но и другим видам отдыха – оздоровительному, сельскому, гастрономическому, автомобильному туризму. С учетом того объема инвестиций, которые направляются в развитие макрорегиона, возможностей произвести впечатление на туристов, в том числе иностранных, станет еще больше.

Энергия для всех экономических преобразований Северного Кавказа — молодые, активные, профессиональнее кадры. Чтобы региональные предприятия сохраняли и наращивали конкурентоспособность, им необходимы не только новые технологии и современное оборудование, но и профессиональные сотрудники, готовые разрабатывать и внедрять передовые производственные решения. Наряду с подготовкой новых кадров особое значение приобретает максимально эффективное использование уже имеющегося трудового ресурса, так как от интенсивности повышения производительности труда зависят темпы развития экономики.

Формирование кадрового потенциала, соответствующего требованиям времени, — ключевая задача и для государства, и для бизнеса. Нам нужны не просто исполнители, а лидеры, понимающие специфику времени, отрасли и региона».