Экотропа и лес пострадали при пожаре в заказнике Ленобласти

В государственном природном заказнике «Кургальский» в Ленинградской области произошел пожар, который начался из-за поджога сухой травы. В результате возгорания пострадали лесной участок и часть экологической тропы «Долина реки Выбья и Лужская губа».

Как сообщили 30 апреля в дирекции особо охраняемых природных территорий Ленобласти, пожар удалось ликвидировать. Площадь, поврежденная огнем, составила около 0,6 га.

Заказник «Кургальский» расположен в Кингисеппском районе. В его состав входят полуостров Кургальский, прилегающая акватория Финского залива, а также острова Кургальского и Тискольского рифов, остров Реймосар и другие территории.

Матвей Николаев