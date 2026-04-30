Экотропа и лес пострадали при пожаре в заказнике Ленобласти
В государственном природном заказнике «Кургальский» в Ленинградской области произошел пожар, который начался из-за поджога сухой травы. В результате возгорания пострадали лесной участок и часть экологической тропы «Долина реки Выбья и Лужская губа».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Как сообщили 30 апреля в дирекции особо охраняемых природных территорий Ленобласти, пожар удалось ликвидировать. Площадь, поврежденная огнем, составила около 0,6 га.
Заказник «Кургальский» расположен в Кингисеппском районе. В его состав входят полуостров Кургальский, прилегающая акватория Финского залива, а также острова Кургальского и Тискольского рифов, остров Реймосар и другие территории.