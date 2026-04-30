У ставропольской чиновницы отобрали 2,4 млн рублей неизвестного происхождения

Муниципальная служащая из Георгиевского округа Ставрополья не смогла подтвердить законность 2,4 млн руб., поступивших на счета ее супруга, и прокуратура через суд добилась обращения этих средств в доход государства, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Надзорное ведомство установило, что сумма переводов превысила совокупный задекларированный доход семьи за несколько лет, однако объяснить происхождение денег чиновница не сумела.

Как следует из сообщения краевой прокуратуры, проверка выявила несоответствие между официально отраженными доходами семьи и фактическими поступлениями на банковские счета. Законность получения средств ничем не подтвердили, после чего ведомство подало иск и добилось взыскания суммы в казну. Речь идет не об уголовном деле, а о гражданско-правовом механизме, который позволяет изымать неподтвержденные доходы, если госслужащий не может доказать их легальное происхождение.

История вписывается в более широкий антикоррупционный контекст на Ставрополье. В 2025 году прокуратура края сообщала, что через суды взыскала с коррупционеров более 75 млн руб., а в суды направила девять исков об обращении в доход государства более 86 млн руб. Ведомство активно использует проверку деклараций, банковских переводов и расходов членов семьи, чтобы выявлять расхождения между официальными доходами и реальными денежными потоками.

В этом деле внимание привлекла не только сама сумма, но и схема ее движения: деньги поступали на счета супруга, а значит, надзорному органу пришлось сопоставлять семейные доходы за несколько лет и устанавливать, укладываются ли они в задекларированные рамки. Суд, судя по сообщению прокуратуры, согласился с доводами проверки и поддержал требование об обращении средств в доход государства. Для муниципального уровня это показательный эпизод: даже сравнительно небольшие по меркам громких антикоррупционных дел суммы могут стать основанием для иска, если они не подтверждены документально и не бьются с декларациями.

Станислав Маслаков