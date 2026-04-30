Суд снял арест с активов шести компаний Softline

Арбитражный суд Москвы снял арест с активов шести компаний, входящих в группу Softline. Это следует из данных Центра раскрытия корпоративной информации. Информацию подтвердили в ГК.

24 апреля инстанция наложила ограничительные меры на шесть компаний ГК Softline, включая четыре организации под контролем «Фабрики ПО». Как сообщала пресс-служба ГК, решение было принято в связи с делом о банкротстве ООО «Интеграция». Представители Softline 27 апреля сообщили о подаче ходатайства в Арбитражный суд об отмене обеспечительных мер. «ПАО "Софтлайн" не имеет никакого отношения к деятельности ООО "Интеграция", не является контролирующим лицом должника и не участвовало в его хозяйственной деятельности», — указывали в ГК.

20 апреля «Фабрика ПО» сообщила, что планирует провести первичное размещение акций на Мосбирже в конце апреля 2026 года, однако затем отложила IPO на неопределенный срок. Решение было принято из-за «текущей рыночной конъюнктуры», сообщили в компании.