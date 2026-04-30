1 мая на «Роза Хутор» стартует летний сезон

Гостей ждут 110 километров горных маршрутов, тюбинг с трассой длиной 148 метров и самый высокий водопад Сочи.



Фото: пресс-служба Розы Хутор

Приоритетным направлением летнего отдыха на «Роза Хутор» остаётся развитие природного туризма в горах. Откроются 64 километра маркированных подготовленных пеших троп, которые формируют более 110 километров маршрутов разного уровня сложности — от семейных прогулок до сложных высокогорных треков.

Первыми начнут работу пешие маршруты Горной Олимпийской деревни «Озёрный траверс» и «Путь к альпакам». Это лёгкие благоустроенные тропы, с которых открываются виды на Главный Кавказский хребет, хребет Аибга и озёра с горной водой — зимой эти водоёмы используют для искусственного оснежения курорта.

Более сложные маршруты станут доступны позже: курорт открывает экотропы постепенно, в зависимости от погодных условий. Пройти любую тропу можно в сопровождении профессионального горного гида — он выберет оптимальный маршрут, познакомит с красотой природы Горного Причерноморья, без очередей проведёт на подъемники. Необходимую экипировку, включая трекинговую обувь, предоставят в пунктах проката «Роза Хутор».

Отдельное направление работы горных гидов «Роза Хутор» — познавательные программы для детей. В Детской горной академии для гостей курорта от 5 до 12 лет пройдут занятия в формате игр, прогулок и экскурсий. Юные исследователи знакомятся с растительным и животным миром Кавказа, осваивают правила безопасного поведения в горах. Летом 2026 года первое занятие Детской горной академии для каждого ребёнка — бесплатное.

Среди новинок сезона — колесо обозрения, установленное на берегу реки Мзымта. Продолжительность одного круга составляет 15 минут, кабины оборудованы системой кондиционирования и аудиогидом. В Горной Олимпийской деревне заработает летний тюбинг с тремя трассами сложности. Для малышей подготовили короткий спуск с мягкими перепадами, для семейного катания — трассу с плавными поворотами, для любителей острых ощущений — горку длиной 148 метров с множеством виражей.

На Верхнем озере «Роза Хутор» откроется вейк-парк с двумя лебёдками с автоматическим управлением. Вейкбординг — формат катания на доске по воде, водный «аналог» сноуборда: трос тянет райдера по поверхности озера, позволяя выполнять прыжки, сальто и повороты на волнах. Любители экстрима смогут прогуляться по прозрачному мосту над ущельем и полетать над облаками на высокогорных качелях.

В летнем сезоне на «Роза Хутор» будут работать пять канатных дорог. Они обеспечат доступ к ключевым точкам на разных высотах, включая обзорную площадку «Роза Пик» (2320 метров над уровнем моря) с оборудованными парковыми зонами и панорамными видами. Одной из ключевых природных локаций лета останется парк водопадов «Менделиха». Расположенный на южном склоне хребта Аибга на высоте 1470 метров над уровнем моря, он объединяет семь водопадов. Среди них — водопад «Золотой» высотой 77 метров, самый высокий в окрестностях Сочи.

В летней событийной программе курорта — четыре фестиваля. С 16 по 19 июля в Горной Олимпийской деревне состоится международный фестиваль осознанной жизни «Расцвет феникса». В программе — выступления экспертов в области нейронауки, медицины и долголетия, телесные и медитативные практики. С 1 по 5 августа лучших поваров региона объединит ежегодный гастрономический фестиваль «Гастрофест». С 7 по 9 августа пройдёт фестиваль уличной культуры, музыки и спорта Grounded Event, с 4 по 6 сентября — спортивный фестиваль Rosa Wild Fest.

Сохраняется бесплатный вход в интерактивный этнопарк «Моя Россия», где представлены культура и традиции регионов страны.

1 мая в Роза Долине состоится большой праздник, посвящённый старту летнего сезона. Он начнется в 11:00. В программе — анимация для детей с аквагримом и мастер-классами, фотоквест и прогулка по курорту с профессиональным гидом, мастер-класс по диджеингу.

Провести больше времени на «Роза Хутор» с родными и близкими без лишней финансовой нагрузки позволят специальные предложения. В зависимости от выбранного тарифа в них, помимо подъёмов на канатных дорогах, могут входить посещение Музея археологии, веревочного «Йети-парка», катание на родельбане, комбо-обеды и экскурсии с гидом. Сэкономить поможет и программа «Роза Бонус»: накопленные зимой баллы можно использовать для оплаты проживания в отелях «Роза Хутор» и услуг курорта.

Летний сезон на «Роза Хутор» продлится до начала ноября.

