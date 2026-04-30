С 1 мая вводятся весенне-летние тарифы на посещение заповедников Ленобласти

С 1 мая 2026 года в Ленинградской области вступают в силу повышенные сезонные расценки на вход в платные особо охраняемые природные территории. Стоимость для граждан РФ составит 150–200 рублей, для иностранцев — 300–400 рублей. При этом региональные власти сохранили бесплатный доступ для 26 льготных категорий, включая пенсионеров и многодетные семьи.

Посещение ООПТ обойдется в 150-200 рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Посещение ООПТ обойдется в 150-200 рублей

Как сообщили в областном Комитете по природным ресурсам, во время обходов инспекторы вправе проверять у посетителей наличие оплаты. Посещение заказников «Выборгский», «Кургальский», «Раковые озера» и памятника природы «Колтушские высоты» обойдется в 150 рублей, заказника «Линдуловская роща» и «Обнажений девона на реке Оредеж» — в 200 рублей. Для иностранцев тарифы вдвое выше.

Бесплатный вход предусмотрен для жителей Ленобласти, зарегистрированных в районе расположения ООПТ, собственников недвижимости на этой территории, а также пенсионеров, инвалидов, членов многодетных семей, детей дошкольного и школьного возраста и ряда других категорий.

Оплатить пребывание можно с помощью QR-кода на информационных щитах или через сайт Дирекции ООПТ ЛО. Собранные средства направляются на развитие и содержание инфраструктуры заповедных зон.

Кирилл Конторщиков