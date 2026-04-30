В Томске ввели режим ЧС из-за подтопления территорий

Администрация Томска ввела режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в связи с разливом реки Ушайки. Подтопления территорий зафиксированы в районе поселка Заварзино, микрорайона Степановка и ул. Ново-Карьерный поселок, следует из постановления мэра Дмитрия Махини.

Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ

В документе указывается, что нарушены условия жизнедеятельности более 100 человек. При необходимости будут развернуты пункты временного размещения на базе лицея имени Псахье и школы №42, а также пункты сбора населения на базе школы №35 и рядом с домом №18 по ул. Мостовой в поселке Заварзино.

Начиная с 26 апреля в Томске из-за резкого потепления фиксировался подъем уровня воды в Ушайке. Ранее режим ЧС в связи с паводком был объявлен в Томском районе региона.

