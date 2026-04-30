Посольство России в Париже согласилось дать жилье задержанной россиянке Новиковой

Посольство России во Франции готово предоставить жилье основательнице НКО SOS Donbass Анне Новиковой в качестве гарантии для ее освобождения из тюрьмы под судебный надзор. Об этом «РИА Новости» сообщил посол России во Франции Алексей Мешков.

Анна Новикова

Фото: @anna.bernet.9 Анна Новикова

«Мы предложили гарантии того, чтобы она могла находиться в одном из помещений посольства под домашним арестом»,— рассказал господин Мешков. По его словам, российское посольство официально заявило об этом французской стороне.

Анну Новикову задержали во Франции в ноябре 2025 года по подозрению в шпионаже в пользу России. Вместе с ней, по данным газеты Le Parisien, были арестованы два других участника гуманитарной ассоциации SOS Donbass — француз Венсан П. и украинец Вячеслав П. Прокуратура Парижа сообщала ТАСС, что задержанным грозит до 15 лет тюремного заключения и крупные штрафы.

30 апреля посольство России во Франции получило разрешение повторно посетить Анну Новикову в тюрьме. Как рассказал Алексей Мешков, прямых жалоб на условия содержания от госпожи Новиковой не поступало. Ее адвокат Филипп де Велль сообщал, что подал ходатайство об освобождении активистки под судебный надзор, которое суд должен рассмотреть 4 мая.

SOS Donbass занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. Анна Новикова основала организацию в сентябре 2022 года.