Посольство РФ подтвердило задержание россиянки во Франции по делу о шпионаже

Посольство РФ находится в контакте с семьей россиянки, задержанной во Франции по подозрению в шпионаже в пользу России. Французские власти пока официально не информировали дипломатов о ее задержании и причинах инцидента, рассказали ТАСС в посольстве.

По данным диппредставительства, у девушки также есть гражданство Франции, что «в определенной степени ограничивает возможности» российских дипломатов. «С учетом деликатности вопроса делать какие-либо другие комментарии по состоянию на данный момент считаем нецелесообразным»,— добавили в пресс-службе посольства.

О задержании россиянки сообщила французская газета Le Parisien. По ее информации, 40-летняя Анна Н. и 50-летний француз Венсан П. были задержаны 17 ноября. Вместе с ними по делу проходит гражданин Украины, все трое арестованы. Анна вице-президент гуманитарной организации SOS Donbass, которая занимается сбором и отправкой гумпомощи жителям Донецкой и Луганской областей. Задержанным грозит до 15 лет тюремного заключения и крупные штрафы, сказали ТАСС в прокуратуре Парижа.