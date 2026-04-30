Литва введет ограничения на ввоз топлива из России и Белоруссии с 3 мая

Принятые парламентом Литвы поправки в законодательство, запрещающие ввоз в страну из России и Беларуси более 200 л топлива в автомобильных баках, вступят в силу с 3 мая. Об этом сообщает «БелТА». Согласно поправкам, ограничения будут действовать до 31 декабря 2027 года.

В апреле в Литве фиксировали рекордный рост цен на топливо. Причиной стало общемировое удорожание из-за ситуации на Ближнем Востоке. По данным Литовского энергетического агентства, с начала конфликта цена на ДТ в стране выросла на 30%, на бензин — на 18,4%. В соседней Белоруссии цены на топливо ниже, указывает «БелТА», что создало возможности для спекулятивной трансграничной торговли.

По данным литовского Таможенного департамента, ежедневно в страну въезжают около 200 фур из России и Белоруссии. Объем незаконно слитого ими топлива может достигать 100 тыс. л в сутки, что приводит к ежемесячным потерям налоговых поступлений в размере €2,2 млн.