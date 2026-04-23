Литва запретила въезд грузовиков из России с более чем 200 л топлива в баке

Сейм (парламент) Литвы принял закон, запрещающий въезд в страну машин из России и Белоруссии, в баках которых больше 200 л топлива. В Таможенном департаменте Литвы считают, что водители могут сливать лишнее горючее и нелегально продавать его, что нарушает санкции Евросоюза.

За принятие закона проголосовали 95 депутатов, один выступил против, шестеро воздержались. Трансляция заседания велась на YouTube-канале парламента. Правительство одобрило проект в январе.

По данным Таможенного департамента Литвы, в среднем в страну каждые сутки въезжают около 200 фур из России и Белоруссии. В месяц — более 7 тыс. грузовиков. Объем незаконно слитого с фур топлива может достигать 100 тыс. л в сутки, предполагает ведомство. По оценкам департамента, из-за этого Литва ежемесячно теряет до €2,2 млн налоговых поступлений.