Движение по Крымскому мосту возобновили через девять часов после перекрытия

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщил информцентр, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

В очереди на ручной досмотр, по данным на 12:30 мск, со стороны Тамани находится 650 автомобилей, со стороны Керчи — 600 машин. Время ожидания составляет около двух часов, указали в информцентре.

Крымский мост был временно перекрыт в 3:10 мск, то есть ограничения действовали около девяти часов. Из-за перекрытия остановили девять поездов дальнего следования «Таврия».

Причины перекрытия не уточнялись.