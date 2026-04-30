Девять поездов задержаны в Крым и обратно из-за перекрытия моста

Девять поездов дальнего следования «Таврия» задерживаются на пути в Крым и из него из-за приостановки движения на Крымском мосту. Об этом сообщила пресс-служба железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

На пути в Крым задерживаются поезда Минеральные Воды—Симферополь, Москва—Севастополь, Москва—Евпатория, Москва—Симферополь, Санкт-Петербург—Евпатория. Время задержки — от четырех с половиной до шести часов. На пути из Крыма задерживаются поезда Евпатория—Москва, Севастополь—Москва, Симферополь—Москва, Симферополь—Омск, время задержки — от двух до шести часов.

«Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации»,— предупредили в ГСЭ. Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров из-за задержек в движении поездов.

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту был временно перекрыт сегодня ночью. Ограничения действуют с 3:11 мск, причины не уточняются.