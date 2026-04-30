«Все решится 5 мая в Лондоне»

В полуфинальном матче Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и лондонским «Арсеналом» победителя выявить не удалось. Первая встреча завершилась вничью — 1:1.

Особо эмоциональные поклонники футбола называли встречу ПСЖ — «Бавария» полуфиналом от бога, а игру «Атлетико» — «Арсенал» — от лукавого, намекая на то, что мадридский и лондонский клубы порой слишком много времени уделяют обороне и такой футбол сложно назвать зрелищным. Но команды начали на таких скоростях, что комментатор Александр Елагин даже стыдил тех, кто говорил о скучной встрече:

«Кто говорил, что это будет скучный матч? Позор тому! Позор! Великолепная игра! Вы посмотрите!»

Но, несмотря на интенсивность, команды все-таки больше старались не пропустить. К счастью, совсем без голов не обошлось. Первым в концовке тайма забил «Арсенал», правда, с пенальти. Его назначение вызывало серьезные вопросы, особенно у поклонников «Атлетико» и главного тренера команды Диего Симеоне, который эмоционально пытался доказать, что нападающий соперника Виктор Дьекереш подставился сам. Но арбитры наставника не услышали, и пострадавший форвард лондонцев блестяще пробил с точки.

После перерыва команды не сбавили обороты, но мячей с игры по-прежнему не было. Арбитр встречи Данни Маккели назначил еще один пенальти за игру рукой, но на этот раз в ворота «Арсенала». Счет сравнял Хулиан Альварес. Мог состояться и третий одиннадцатиметровый, но судья из Нидерландов сначала показал на точку перед воротами хозяев, а потом, посмотрев повтор, отменил свое решение.

В этом эпизоде только VAR помог понять, что серьезного контакта между игроками не было. И все же арбитры на всех уровнях в последнее время назначают слишком много легковесных пенальти, уверен футбольный эксперт, тренер-босниец Владимир Слишкович:

«Многие забывают, что футбол — это контактный спорт, и мы не можем за любое касание назначать пенальти. Если так будет, за время любой игры мы увидим по 4-6 одиннадцатиметровых. Я думаю, такая тактика убивает футбол».

В боевой концовке шанс выиграть был как у «Арсенала», так и у «Атлетико». Но финальный свисток зафиксировал ничью — 1:1, которая на первый взгляд больше устраивает «канониров». Все решится 5 мая в Лондоне. А как непросто играть в гостях, не скрывал нападающий «Арсенала» Виктор Дьекереш:

«Вы знаете, тяжело играть на выезде — поддержка на стороне принимающей команды. Мне кажется, в какой-то момент мы еще и присели, начали обороняться глубже, поэтому такой финал и случился».

Если верить букмекерам, «Арсенал» с большой долей вероятности должен выйти в финал Лиги чемпионов. Но не сомневаюсь, что игроки «Атлетико» с таким раскладом точно не согласны.

Владимир Осипов