Новак рассказал о повестке встречи ОПЕК+ 3 мая

Ключевые участники сделки ОПЕК+ на встрече 3 мая оценят возможности по обеспечению нефтью и нефтепродуктами мирового рынка. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В текущей ситуации, конечно, важно обеспечить рынок нефтью и нефтепродуктами. Для этого, наверное, нужно посмотреть потенциальные возможности, которые есть»,— сказал вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»).

Александр Новак не ответил на вопрос, планируют ли страны-участницы высвободить на рынок часть объемов, которые до этого были сокращены. Он добавил, что ему неизвестно, будут ли присутствовать на встрече представители ОАЭ.

28 апреля ОАЭ заявили, что покинут ОПЕК и ОПЕК+ к 1 мая. Такое решение министр энергетики страны Сухейль аль-Мазруи объяснил тем, что выход из альянса позволит сконцентрироваться на национальных интересах, а также сотрудничать с партнерами и инвесторами для обеспечения потребностей мирового рынка нефтепродуктов. Александр Новак считает, что выход ОАЭ из альянса не приведет к ценовой войне из-за дефицита нефти на мировом рынке. Он отметил, что Россия не планирует выходить из ОПЕК+.