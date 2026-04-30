Минобороны России сообщило о взятии Корчаковки и Новоалександровки

Российские военнослужащие заняли населенный пункт Корчаковка в Сумской области и Новоалександровку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Корчаковка перешла под контроль вооруженных сил России при наступательных действиях группировки войск «Север», Новоалександровка — группировки войск «Центр». Накануне в военном ведомстве отчитывались о взятии Новодмитровки в Сумской области и Новодмитровки в ДНР.