Минобороны России сообщило о взятии населенных пунктов в Сумской области и ДНР

Российские военнослужащие заняли населенный пункт Новодмитровка в Сумской области и Новодмитровку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Населенный пункт в Сумской области перешел под контроль вооруженных сил России при наступательных действиях группировки войск «Север», в ДНР — группировки войск «Юг».

Накануне Минобороны отчитывалось о взятии Землянки в Харьковской области и Ильиновки в ДНР.