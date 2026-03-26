Глава Сарапула: планируем, что причал сможет принять первый теплоход 30 мая

Власти Сарапула ожидают, что новый причал сможет принять первый теплоход 30 мая. Как написал в Telegram глава города Виктор Шестаков, по оптимистичному прогнозу штатные судозаходы начнутся в первой декаде июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Шестаков, Telegram Фото: Виктор Шестаков, Telegram

«На “Пермской судоверфи” идет строительство модульного причала. Это плавучая конструкция. Остановились на таком варианте, потому что он оптимален по срокам и простоте эксплуатации, плюс соседи уже используют подобные решения»,— объяснил выбор конструкции господин Шестаков.

Причал будет установлен на месте бывшего дебаркадера. Выход на берег останется прежним. На изготовление и установку объекта направлено 68 млн руб.

«Для нас это важная история не только с точки зрения туризма (десятки тыс. гостей), но и для малого бизнеса, который зависит от туристического потока. Прошлый сезон показал, что без причала теряют все»,— резюмировал он.

Напомним, обрушение грунта и плитки в зоне причала на набережной Сарапула произошло в мае 2025 года. В провал упали три туристки, двум из них потребовалась медицинская помощь. После этого вход на территорию причала был ограничен, в июле город перестал принимать водный транспорт.

По словам Виктора Шестакова со ссылкой на экспертную организацию, осыпание грунта вызвали повреждения шпунтовой стенки, на появление провала также повлиял высокий уровень воды. Он добавил, что по причалу на руках имелось заключение о готовности к навигации в 2025 году. В январе 2026 года была объявлена госзакупка на строительство модульного причала.

На 2026 год в Сарапуле запланировано более 100 судозаходов, в основном туристических теплоходов. Также в графике будут скоростные «Метеоры» из Татарстана и Пермского края.