Недра на замке

Верховный суд РФ окончательно отказал ООО «Горнодобывающая компания Мекри Гете» в пересмотре судебных актов, лишивших предприятие лицензии на разработку Кировского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси. Соответствующее определение вынесено 29 апреля 2026 года, оно завершает затянувшееся юридическое противостояние между недропользователем и региональным Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.



В декабре 2025 года суд уже возвращал компании кассационную жалобу из-за несоблюдения процессуальных требований, в частности, непредставления документов, подтверждающих невозможность уплаты госпошлины.

Конфликт вокруг лицензии, выданной компании в июне 2011 года сроком до июня 2026-го, разгорелся из-за систематических нарушений правил недропользования. В ходе проверок выяснилось, что предприятие самовольно, без необходимых разрешительных документов, сняло плодородный слой почвы на площади свыше 1,7 тысячи квадратных метров. Кроме того, компания игнорировала требования по предоставлению актуальной геологической отчетности, что стало веским аргументом для министерства при принятии решения о досрочном аннулировании права на добычу полезных ископаемых.

ООО «Горнодобывающая компания Мекри Гете», зарегистрированное в 2009 году в станице Зольская Ставропольского края, специализировалось на добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. Предприятие с уставным капиталом 20 тыс. руб. возглавлял Борис Покрепин, а в состав его учредителей входили Виктор, Татьяна и Александр Покрепины, а также Сергей Русалов.

Лицензия на разработку участка месторождения досталась компании в 2011 году после цепочки реорганизаций правопредшественников, начавшихся еще в 1998-м. право на разработку переходило от ЗАО «Стройдорматериалы» (с 1998 года) к ЗАО «Автобан» (с 2006 года) и в конечном итоге к «Мекри Гете» (с 2011 года). Судебные инстанции, включая Арбитражный суд Ставропольского края и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд, последовательно вставали на сторону надзорного ведомства, подтверждая законность отзыва лицензии. Обоснованность претензий государства подтверждалась и другими фактами, в том числе привлечением компании к административной ответственности и взысканием ущерба в размере 1,4 млн руб. за порчу плодородных земель.

Попытки «Мекри Гете» оспорить вердикты в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа также не увенчались успехом, так как суд счел нарушения условий лицензионного соглашения существенными и неустраненными. Финальный отказ Верховного суда окончательно лишает компанию законных оснований продолжать добычу на данном участке. Теперь интрига сводится лишь к тому, смогут ли надзорные органы заставить несостоявшегося недропользователя вернуть плодородный слой и рекультивировать участок.

Судьба же самого месторождения оказалась в руках государства. После отзыва лицензии у ООО «Горнодобывающая компания Мекри Гете», Кировское месторождение валунно-песчано-гравийной смеси на Ставрополье приобрело статус объекта нераспределенного фонда недр, находящегося под прямым контролем государства. Региональные власти, в частности Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, получили полномочия по управлению данным участком, что предполагает проведение оценки состояния выработок и возможную подготовку новых аукционных процедур для поиска добросовестных недропользователей.

Станислав Маслаков