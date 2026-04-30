Чистая прибыль «О'Кей» за 2025 год выросла в семь раз

По итогам 2025 года чистая прибыль группы компаний «О'Кей» по МСФО составила 14,3 млрд руб., увеличившись более чем в 7 раз в годовом выражении. Общая выручка выросла на 10,3%, до 80 млрд руб., следует из отчетности.

Показатель EBITDA увеличился на 12,5%, до 7,9 млрд руб., а рентабельность по EBITDA выросла до 9,9%. В группе связали это с оптимизацией операционных расходов и увеличением доли зрелых магазинов «Да!». Также к росту финансовых показателей привело увеличение сопоставимых продаж (LFL) на 7,9%.

На конец 2025 года группа компаний «О'Кей» управляла 232 магазинами «Да!» общей торговой площадью свыше 156 тыс. кв. м. За год сеть увеличилась на восемь магазинов.

Весной прошлого года группа «О’Кей» сообщила о редомициляции. В марте 2025-го O’KEY Group S.A. провела внеочередное собрание акционеров, которые одобрили принятое решение. Головная структура ритейлера будет зарегистрирована в Калининградской области. Также группа объявила делистинг глобальных депозитарных расписок с Международной биржи Астаны с сохранением торгов на Московской бирже.