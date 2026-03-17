О’КЕЙ меняет юрисдикцию

Люксембурская компания O’KEY Group S.A. (АО О’КЕЙ ГРУПП) уходит с биржи Астаны, следует из сообщения группы в центре раскрытия корпоративной информации. В компании пояснили “Ъ”, что решение было принято в рамках редомициляции, по ее завершении группа сохранит присутствие только на Мосбирже.

О редомициляции группа О’КЕЙ сообщила весной 2025 года. 25 марта 2025 года O’KEY Group S.A. провела внеочередное собрание акционеров, которые одобрили принятое решение. Головная структура ритейлера, согласно плану, будет зарегистрирована в Калининградской области. O’KEY Group S.A. продолжит развивать свою сеть дискаунтеров «Да!».

Одноименная сеть гипермаркетов в 2025 году была передана ООО «РФБ Ритейл», созданному менеджментом группы. В периметр сделки вошли магазины О’КЕЙ, онлайн-платформа, товарные знаки, логистическая инфраструктура и другие активы. Позже почти 99% акций компании были проданы ООО «Земун». Источники “Ъ” на рынке связывают это юрлицо с продуктовой сетью «Лента».

