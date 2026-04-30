Чистая прибыль «Ленты» по МСФО достигла почти 5 млрд руб. в первом квартале

По итогам первого квартала чистая прибыль ритейлера «Лента» по МСФО составила 4,997 млрд руб. Это на 16,3% ниже аналогичного периода годом ранее, следует из отчетности.

Выручка в годовом выражении выросла на 23,4%, до почти 307 млрд руб. Рентабельность прибыли составила 1,6%. Валовая прибыль увеличилась на 22,2%, до 67 млрд руб., EBITDA — на 0,7%, до 16,416 млрд руб.

Операционная прибыль упала на 11,9%, до 8,866 млрд руб. Продажи компании в рознице выросли на 23,7%, до 304,7 млрд руб., в онлайне — на 18,8%, до 21,1 млрд руб. Торговая площадь группы увеличилась на 27,5%, до почти 3,4 млн кв. м, приводит ТАСС отчетность ритейлера.

«Лента» — крупнейшая сеть гипермаркетов в России, занимает четвертое место среди лидеров продуктового ритейла в стране по выручке. Под управлением компании находятся 270 гипермаркетов, 383 супермаркета, более 4 тыс. магазинов у дома. В январе «Лента» официально объявила о закрытии сделки по приобретению российского бизнеса немецкого DIY-ритейлера OBI. Новому владельцу перешли права на 25 магазинов общей площадью 263 тыс. кв. м.

