Продуктовый ритейлер начал ремонт

Продуктовая сеть «Лента» официально объявила о закрытии сделки по приобретению российского бизнеса немецкого DIY-ритейлера OBI. Новому владельцу перешли права на 25 магазинов общей площадью 263 тыс. кв. м. До этого бизнесом OBI в РФ управляли структуры, близкие к основанной сенатором Арсеном Каноковым группе «Синдика». Результатом ее деятельности стало сокращение выручки сети на 14% в первой половине 2025 года. В том числе по этой причине, по мнению экспертов, «Лента», стремящаяся стать мультиформатным ритейлером, могла заплатить за актив символическую сумму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

«Лента» сообщила 13 января о закрытии сделки по приобретению по всей РФ 25 магазинов товаров для дома общей площадью 263 тыс. кв. м, работавших ранее под вывеской OBI. Накануне на сайте DIY-сети появилась информация о ребрендинге: ее новое название «Дом Ленты».

«Лента» контролируется основателем «Севергрупп» Алексеем Мордашовым. По данным Infoline, в первой половине 2025 года сеть занимала четвертое место по объему выручки среди крупнейших продуктовых ритейлеров РФ. Этот показатель у «Ленты» по итогам января—сентября 2025 года составил 781,4 млрд руб., увеличившись на 25,1% год к году. Чистая прибыль за этот же период выросла на 56,8% год к году, до 23,9 млрд руб.

В своем сообщении «Лента» не называет продавца. Изначально приобретенные магазины были частью российского бизнеса немецкой OBI. Но после начала российско-украинского военного конфликта руководство штаб-квартиры сети в Германии решило прекратить работу в РФ. Как ранее сообщал “Ъ”, в результате многоступенчатых сделок основная доля бизнеса OBI перешла структурам, подконтрольным ГК «Синдика» (основана сенатором Арсеном Каноковым). Именно у них «Севергрупп» намеревалась выкупить активы OBI и интегрировать их в «Ленту», сообщал “Ъ” в апреле 2025 года.

По данным источника “Ъ” на розничном рынке, полная стоимость бизнеса OBI в РФ составляет около 6 млрд руб. Однако опрошенные “Ъ” эксперты оценивали возможную сумму сделки в 5 млрд руб.

Такая низкая оценка связана со значительным падением продаж сети после февраля 2022 года. Новым собственникам не удалось восстановить все бизнес-процессы.

Финансовое положение OBI в РФ действительно сложное. По данным гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, в первой половине 2025 года выручка российских магазинов OBI сократилась на 14,2%, до 10,5 млрд руб. без НДС, что соответствует 11-му месту в рейтинге розничных операторов DIY-рынка. Во втором полугодии, продолжает эксперт, снижение продаж продолжилось, и компания переместилась на 12-е место.

Эксперт затруднился оценить реальную стоимость сделки по покупке «Лентой» российского бизнеса OBI, так как продуктовый ритейлер не конкретизирует приобретенные активы. По его мнению, речь, скорее всего, идет только о выкупе стоков продукции и прав аренды магазинов. На 1 января 2026 года стоимость товарных запасов OBI может составлять около 5,5 млрд руб., подсчитал господин Бурмистров.

В реальности сумма сделки могла быть меньше или вовсе символической из-за убыточности актива, считает гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев.

По его мнению, структуры Алексея Мордашова фактически инвестировали в инфраструктуру и будущий формат, делая ставку на синергию с «Лентой» и долгосрочное расширение непродовольственного сегмента, а не на текущую финансовую отдачу бизнеса DIY-сети. Ребрендинг OBI и интеграция сети гипермаркетов в бизнес-модель «Ленты» могут обойтись в 0,2–1 млрд руб., считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В «Ленте» объясняют покупку бизнеса OBI планами укрепить свои позиции на рынке «в качестве ведущего мультиформатного игрока», что также позволит выйти в новый формат. Интерес продуктового ритейлера к активу в DIY-сегменте, даже несмотря на его относительно слабые финансовые результаты, связан также с прогнозируемым оживлением ипотечного кредитования, которое будет стимулировать в России жилищное строительство и спрос на товары для дома и ремонта, считает Наталья Мильчакова. Рост сегмента товаров DIY в 2025 году оценивается в 6–8% против 12% годом ранее, добавляет она.

«Лента» реализует агрессивную M&A-стратегию, результатом которой должен стать рост выручки до 2,2 трлн руб. к 2028 году. Последние месяцы ритейлер закрыл и другие сделки, выкупив торговые сети «Молния», «Реми». В процессе находится приобретение гипермаркетов «О`кей». Однако, предупреждают аналитики ПСБ, окно возможностей для «Ленты» небесконечно и компании еще необходимо качественно интегрировать все приобретения.

Алина Мигачёва, Виктория Колганова