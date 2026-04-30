Бастрыкин потребовал доклад по делу об удержании людей в рехабе на Среднем Урале

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту лишения свободы пациентов реабилитационного центра «Верный шаг» в Свердловской области, передает Следком.

Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц).

Ранее в Чкаловском районе Екатеринбурга было возбуждено дело из-за незаконного лишения свободы пациентов частной клиники по лечению наркомании и алкоголизма в поселке Горный Щит. Там находятся 25 пациентов из Волгоградской, Свердловской и Московской областей, а также Пермского края. Сообщалось, что за проступки пациентов избивают, заматывают скотчем и в ковер, заставляют много раз приседать.

Ирина Пичурина