Три человека погибли и 18 пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

В результате участившихся атак ВСУ на Белгородскую область за минувшие сутки три человека погибли и 18 были ранены. Разрушения получили 20 жилых объектов и 31 автомобиль, а также три промышленных предприятия и одно сельскохозяйственное, по два социальных и коммерческих объекта, склад и линия электропередачи. Информация об этом появилась в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова.

В Шебекинском округе в селе Вознесеновка из-за удара дрона по пассажирскому автобусу погибли три мирные жительницы и были ранены восемь человек. Четверо из них госпитализированы, в том числе двое в тяжелом состоянии, остальные отпущены на амбулаторное лечение. Еще один человек получил ранения при атаке FPV-дрона на «Газель» в том же селе. Он проходит лечение в стационаре, транспортное средство повреждено. За сутки в округе были повреждены один частный дом и три многоквартирных, девять машин, оборудование двух предприятий и помещение еще одного, соцобъект, хозпостройка.

Еще четыре человека были ранены при атаке беспилотника на коммерческий объект в поселке Ракитное Ракитянского округа. Одного из них госпитализировали. На месте удара повреждения получили четыре автомобиля, навес и оборудование коммерческого объекта.

В селе Ясные Зори Белгородского округа в результате удара дрона по трактору пострадал мужчина. Еще один мирный житель получил ранения из-за атаки БПЛА на легковой автомобиль. Обоим гражданам оказали медпомощь, после чего их отправили на амбулаторное лечение. Транспортные средства повреждены. В целом за сутки в округе разрушения получили частный дом, гараж и шесть автомобилей.

В Грайворонском округе дрон атаковал машину в селе Почаево — пострадала женщина. Ей оказали необходимую помощь в больнице, лечение продолжит дома. Автомобиль уничтожен. За сутки в округе были повреждены пять частных домов, шесть машин, коммерческий и социальный объекты.

В селе Гладково Валуйского округа при атаке дрона на служебный автомобиль пострадал мужчина. Он отправлен на амбулаторное лечение. Автомобиль поврежден. Также в селе Казинка из-за атак БПЛА получили разрушения ангар, ворота и трактор сельхозпредприятия, надворная постройка. В селе Борки вследствие падения подавленного FPV-дрона пострадал частный дом.

В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка от удара дрона ранен мужчина. Госпитализация не потребовалась. В результате атак беспилотников в селах Фощеватово и Шидловка повреждены по одному частному дому.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области со стороны Украины один мирный житель погиб и десять пострадали.

Алина Морозова