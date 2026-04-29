В Белгородской области при атаках ВСУ за сутки один человек погиб, десять ранены

За прошедшие сутки ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области. В итоге погиб один мирный житель, еще десять пострадали. Также повреждены 19 транспортных средств и десять домов. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском округе при атаках дронов пострадали два человека. Первый — в селе Пуляевка, вторая — в поселке Октябрьском. Обоих доставили в городскую больницу №2 облцентра. От ударов беспилотников в поселке Октябрьском повреждены два легковых автомобиля, оборудование на территории предприятия и два частных дома. В селе Красный Октябрь — три легковых автомобиля и четыре многоквартирных дома, в селе Ясные Зори — частный дом.

В селе Борисовка Волоконовского округа из-за атаки БПЛА погиб мирный житель. Он скончался на месте от полученных ранений.

Село Доброе Грайворонского округа подверглось удару двух авиабомб. Пострадали два человека, им оказывают помощь в городской больнице №2 Белгорода. От ударов беспилотников в селе Замостье сгорел легковой автомобиль, в селе Гора-Подол уничтожены частный дом и легковой автомобиль, а также повреждены надворные постройки. В селе Глотово пострадал легковой автомобиль, в селе Косилово — хозпостройки, в селе Дунайка — легковой автомобиль, в селе Новостроевка-Первая — предприятие и трактор. В городе Грайвороне повреждены частный дом и легковой автомобиль, в селе Рождественка — инфраструктурный объект.

В районе поселка Красная Яруга Краснояружского округа вследствие удара дрона по легковому автомобилю пострадали два человека. Они лечатся в городской больнице №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено. В населенном пункте также пострадал корпус сельхозпредприятия. От атак БПЛА в поселке Отрадовском пострадали четыре автомобиля, в селе Отрадовка — «Газель».

Водитель «Газели» пострадал из-за сдетонировавшего рядом БПЛА на участке автодороги «Бобрава — Ракитное» в Ракитянском округе. Он получил баротравму. В областной клинической больнице пострадавшему оказали помощь, после чего отпустили лечиться дома. Транспортное средство повреждено. В городскую больницу №2 Белгорода также поступил мирный житель с баротравмой. Он пострадал от атаки беспилотника 27 апреля в поселке Пролетарском. Его отпустили на амбулаторное лечение. В селе Святославка от удара дрона пострадал социальный объект.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате удара дрона по легковому автомобилю пострадали трое мирных жителей. Им оказали помощь в городской больнице №2 Белгорода. Они продолжают лечение дома. Автомобиль сгорел. В Шебекинскую ЦРБ также обратился пострадавший в селе Новая Таволжанка при атаке дрона 26 апреля. У него диагностирована баротравма. Он продолжит лечение дома. Из-за атак беспилотников в городе Шебекино повреждены грузовой автомобиль, а также оборудование и навес коммерческого объекта. В селе Новая Таволжанка — социальный объект, в селе Вознесеновка — частный дом.

Сутками ранее при обстрелах ВСУ в Белгородской области четыре человека погибли, еще пятеро получили ранения.

Кабира Гасанова