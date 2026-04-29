Шесть человек пострадали в Белгородской области после обстрелов ВСУ

В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали шесть человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В поселке Ракитное Ракитянского округа после атаки беспилотника пострадали четыре человека. Предварительно, одного из них доставляют в областную клиническую больницу с тяжелыми проникающими ранениями груди. Еще один пострадавший получил ссадину грудной клетки, помощь ему оказана на месте, от госпитализации он отказался. Двое доставлены в Ракитянскую ЦРБ с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями ног. После оказания помощи их переведут в городскую больницу №2 Белгорода. На месте атаки повреждены четыре автомобиля, навес и оборудование коммерческого объекта.

В селе Почаево Грайворонского округа дрон атаковал автомобиль — мирная жительница получила минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. Бойцы подразделения «БАРС-Белгород» доставили ее в Грайворонскую ЦРБ. Пострадавшая продолжит лечение дома. От повторной атаки БПЛА автомобиль уничтожен.

В селе Ясные Зори Белгородского округа из-за атаки дрона на трактор пострадал водитель. В Октябрьской районной больнице ему диагностировали баротравму и осколочные ранения головы. Бригада скорой доставляет его в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено.

За прошедшие сутки в Белгородской области при атаках ВСУ погиб человек, еще десять пострадали.

