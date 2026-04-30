«Газпромбанк.Тех» проведет технологическую конференцию для инноваторов и инженеров

14 мая в конгресс-центре Connect состоится конференция акселератора «Газпромбанк.Тех» ГПБ КОНФ для основателей и команд технологических стартапов, продуктовых и техлидеров, разработчиков и инженеров, научных команд с прикладными разработками и корпоративных инноваторов.

В программе ГПБ КОНФ предусмотрено два трека:

о том, как акселератор «Газпромбанк.Тех» становится агентом технологических изменений для банка и его клиентов;

о том, какие решения банк создает внутри: инфраструктура, ИБ, продукты на базе ИИ и не только.

Участники смогут познакомиться с реальными кейсами: как стартапу зайти в пилот с крупным банком, что отличает демо от промышленного внедрения и какие требования по безопасности, данным и масштабированию есть у корпоративного заказчика.

Общение с командами акселератора и экспертами Газпромбанка, возможность презентовать себя и задать вопросы людям, которые принимают решения, а также новые партнерства и гипотезы для будущих продуктов — все это ждет вас на ГПБ КОНФ.

Дата: 14 мая Место: Москва, 5-й Донской пр-д, 17, КЦ Connect

