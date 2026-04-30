Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг УБРиР на уровне B(RU), изменив прогноз на «Позитивный»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг УБРиР на уровне B(RU) по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации и изменило прогноз на «Позитивный».



Рейтинг отражает умеренную оценку бизнес-профиля и удовлетворительную оценку фондирования и ликвидности. Аналитики агентства отметили «повышение операционной эффективности и увеличение способности к генерации собственного капитала» и «высокий уровень диверсификации по источникам операционного дохода, что связано с сопоставимыми долями доходов по портфелям ссуд, предоставленных юридическим и физическим лицам, а также со значимой долей процентного дохода по ценным бумагам в общей структуре выручки». Изменение прогноза на «Позитивный» агентство обосновывает вероятным улучшением оценки риск-профиля «в связи со снижением доли проблемной задолженности в кредитном портфеле и с ожиданиями по устойчивому повышению его качества».

«АКРА присваивает кредитный рейтинг нашему банку с 2022 года. На протяжении четырех лет банк удерживает его на одном уровне, и в этом году прогноз стал «Позитивным». Это говорит о том, что УБРиР готов выполнять все обязательства даже на фоне стремительно меняющейся макроэкономической ситуации и двигаться вперед. Наша текущая стратегия нацелена на улучшение кредитного портфеля по качеству и структуре, повышение маржинальности и финансового результата, а также трансформацию цифровой инфраструктуры банка», — отметил Алексей Долгов, президент банка УБРиР.

Среди факторов устойчивости банка в официальном сообщении агентства отмечается возможность ключевых бенефициаров и принадлежащих им компаний оказывать поддержку банку. В 2025 году акционеры предоставили банку дополнительный капитал для поддержания капитализации, в том числе в рамках процедуры присоединения ВУЗ-банка.

Эксперты АКРА подчеркивают, что значения нормативов ликвидности банка находятся на достаточно высоком уровне (норматив мгновенной ликвидности (Н2) составил 150%, текущей ликвидности (Н3) — 174,4%). А диверсификация структуры фондирования и концентрация на крупнейших кредиторах оценивается ими как удовлетворительная.

Впервые кредитный рейтинг ПАО КБ «УБРИР» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации был опубликован АКРА 30 мая 2022 года. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу проводится ежегодно, предыдущая публикация кредитного рейтинга УБРиР состоялась 30 апреля 2025 года.

ПАО КБ «УБРИР»