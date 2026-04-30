Рассекающий волны

Андрей Плахов — к юбилею Ларса фон Триера

Исполнилось 70 лет Ларсу фон Триеру — датскому режиссеру, вынесшему на своих плечах груз радикального слома в мировом кинематографе на рубеже ХХ и ХХI веков. О фильмах Триера и своей первой встрече с ним вспоминает Андрей Плахов.

Кинокритик Андрей Плахов

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Мы познакомились в августе 2000 года в Копенгагене. Под эгидой киностудии Zentropa на окраине города, в районе бывших казарм, построили «датский Голливуд». Триер пришел прямо от зубного врача — всклокоченный, с красным лицом и насморком. Я тут же вспомнил множество легенд, которые его окружали. Не летает на самолетах, страдает клаустрофобией, ненавидит Америку. Половина из них рассеялась в процессе разговора. Но одна почти болезненная страсть подтвердилась: его кумиром действительно был Андрей Тарковский.

После двух часов разговора Триер сказал: «Я впервые даю интервью русскому журналисту. Вы видите: я нездоров. И уже собирался отменить эту встречу. Но не смог, потому что вы приехали из страны Тарковского».

К тому времени я наблюдал за творческим развитием фон Триера уже лет десять и даже успел организовать ретроспективу его ранних работ в Сочи, на фестивале «Кинотавр», куда он, конечно, не смог доехать. Ставший знаменосцем смелых инноваций, он вошел в кино скорее как консерватор, нежели как авангардист. В 1991 году в Канне тяжеловесный состав датско-шведско-франко-немецкой «Европы» (так назывался участвовавший в конкурсе фильм Триера, снятый на польских железных дорогах) врезался в легкий фургончик американских братьев Коэн, на котором было написано «Бартон Финк». И «Европа» оказалась посрамленной: ее восприняли как пафосную акцию по конструированию «европейского триллера». «Фон Триллер» — окрестили режиссера ехидные журналисты, расписавшие в красках, как самолюбивый датчанин чуть не подрался с братьями Коэн, наплевательски-невозмутимо принимавшими «Золотую пальмовую ветвь», тогда как Триеру достался только второстепенный приз технической комиссии.

Андрей Плахов и датский режиссер Ларс фон Триер

Фото: из личного архива А.Плахова

После тяжело пережитой каннской неудачи произошло неожиданное раскрепощение. В мини-сериале «Королевство», признанном «европейским ответом на “Твин Пикс”», Триер с блеском и неожиданным черным юмором разыграл пространство огромной копенгагенской больницы. Окончательно преодолеть фобии и комплексы режиссеру удалось в фильме «Рассекая волны» (1996), снятом в Шотландии. Его героиня — «святая блудница», чья самоотверженная любовь к парализованному мужу рождает чудо.

Ее почти языческая религиозность противостоит догматической вере, культивируемой общиной протестантов. Триер вступает в богоискательско-богоборческий диалог со своим соотечественником Карлом Теодором Дрейером и другими великими скандинавами — Стриндбергом, Ибсеном, Бергманом.

При этом делает современную мелодраму с элементами поп-арта и поп-музыки, с гиперреальными эффектами «дрожащей камеры». Это было раскованное, фантастически свободное кино конца ХХ века, собравшее воедино его накопленный за целый век арсенал. По своей значимости оно сравнимо с тем вкладом, который в первой половине столетия внес в киноискусство Орсон Уэллс.

Триер весь состоит из парадоксов. Посвятив свой фильм разоблачению догматизма, именно в это время он выступает инициатором движения «Догма-95» и подчеркивает, что «в нем есть что-то милитаристское». Группа «догматиков» провозглашает манифест кинематографического целомудрия, диктующий правила, по которым надо снимать фильмы. Призывает освободиться от штампов как коммерческого, так и авторского кино, требует подчинения автора коллективистскому, почти военному уставу. На самом деле «Догма», наоборот, раскрепостила кинематографистов всего мира, доказав, что талант и выдумка важнее бюджета.

Но в то время как повсюду, от Дании до Аргентины, молодежь принялась эксплуатировать «Догму», сам Триер выпускает «Танцующую в темноте», не оставляя от принципов своего манифеста камня на камне. Так же он выворачивает наизнанку законы мюзикла, образ Америки и имидж певицы Бьорк, играющей Сельму, беженку из Чехословакии, мать-одиночку со слепнущим ребенком, мечтающую только об одном — скопить денег на операцию сыну. Да, у Сельмы золотое сердце, но и в него проникает зло. Зло у Триера не рационально, не социально, не национально, оно просто существует в природе, прячется всюду и при удобном случае вылезает наружу.

Именно тогда, после премьеры «Танцующей», после того, как она принесла своему автору долгожданную победу в Канне, мы первый раз встретились с Триером — это было на пике, на переломе его карьеры. До того момента он упорно двигался вверх, к высотам, о которых даже не мечтал никто из его современников. Дальнейшее движение неизбежно вело вниз, хотя этот путь все равно отмечен вершинами масштаба «Догвилля» (2003) или «Меланхолии» (2011). Но отмечен также депрессиями, срывами, опасными высказываниями, статусом персоны нон грата, алкогольной зависимостью, болезнью Паркинсона. Все это сопровождает вторую половину творческой жизни последнего «проклятого поэта» эпохи постмодернизма, все это расплата за тот гигантский скачок, который он совершил в первой.

В 2006 году Триер снял ехидную офисную комедию «Самый главный босс» — проходную в его послужном списке, но очень показательную. В ней подвергнуты насмешке и богоискательство, и синефилы, и скандинавские кумиры, и Антониони, и даже любимый Тарковский.

Но прежде всего это насмешка над собой, отдавшим столько сил радикальному кино, которое на самом деле так мало кому нужно.

Последней шуткой гения стало появление в кинорежиссуре его однофамильца (и даже, кажется, дальнего родственника) Йоакима Триера. В том же 2006-м он дебютирует в полном метре, а через двадцать лет, после фильма «Сентиментальная ценность», становится самым популярным из новых европейских режиссеров. Никаких срывов и фобий, взлетов и падений — все гладко, просчитано, и неврозы его героев тоже встроены в респектабельный арт-мейнстрим. Теперь в поисковых строках при наборе его фамилии он выходит первым, а молодым критикам надо объяснять, кто такой Ларс фон… Время свободных радикалов отступило. Но не факт, что навсегда. Кино не стоит на месте и рано или поздно позовет для революционного обновления третьего Триера.

«Чем более люди искусства индивидуальны, даже безумны, тем лучше»

Предыдущая фотография
Ларс фон Триер был любимцем художественного руководителя и куратора Каннского фестиваля Жиля Жакоба. Режиссер страдал аэрофобией и не летал на самолетах. Однажды приехал в Канн со съемочной группой в фургоне с надписью «Идиоты» (так назывался очередной фильм Триера 1998 года). Жакоб специально спустился с парадной каннской лестницы, чтобы публично приветствовать дорогого гостя. До такого жеста он не снисходил никогда ни до, ни после даже ради самых больших голливудских звезд

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Слева направо: Ларс фон Триер c актерами Майклом Элфиком и Осмондом Найтом. Каннский фестиваль, май 1984 года

Фото: Micheline PELLETIER / Gamma-Rapho / Getty Images

Кадр из фильма «Элемент преступления», 1984 год

Фото: Det Danske Filminstitut, Per Holst Filmproduktion

Сняв Стеллана Скарсгарда в фильме «Рассекая волны» (1996), а потом еще в четырех своих картинах, Триер содействовал взлету международной карьеры шведского актера

Фото: Sam Stadner / Scanpix Sweden / AFP

На съемочной площадке фильма «Танцующая в темноте» (2000) Триер оказался в компании исландской певицы Бьорк и французской звезды Катрин Денев

Фото: Rolf Konow / Sygma / Getty Images

Катрин Денев написала письмо Триеру и спросила, не может ли он предложить ей роль. «С истинно французской скромностью она представила себя как актрису, которая снялась в каких-нибудь двух-трех фильмах. И меня это поражало, особенно когда я думал о том статусе, которым она обладает в мировом кино»

Фото: Reuters

Полную конфликтов работу с Бьорк на фильме «Танцующая в темноте» (2000) режиссер иронически охарактеризовал словами: «Садомазохистская любовь!»

Фото: Zentropa Entertainments / Archives du 7eme Art / Photo12 / AFP

В 2000 году «Танцующая в темноте» получает в Канне Золотую пальмовую ветвь. Триер утверждает свой статус главного режиссера современности

Фото: Reuters

Ларс фон Триер, Бьорк и Катрин Денев на триумфальной каннской премьере «Танцующей в темноте»

Фото: BENAINOUS / DUCLOS / Gamma-Rapho / Getty Images

Триер на съемках фильма «Догвиль» (2003) – американской трагедии идеализма

Фото: Rolf Konow / Sygma / Getty Images

Сыграв лучшую роль своей жизни в «Догвиле», Николь Кидман должна была стать героиней всей «американской трилогии», которую задумал Триер. Но – испугалась трудностей и риска выпасть из мейнстрима

Фото: Nick Wall / WireImage / Getty Images

Когда Триер начинал кинокарьеру, считалось: стать режиссером настолько сложно, что лучше вообще за это не браться. «У меня уже тогда было подозрение, что так специально говорят те, кто обладает властью в кинематографе, исключительно с целью эту власть удержать. Но развитие новых технологий само разрешило этот спор. Режиссером может теперь быть обезьяна средних способностей»

Фото: Archives du 7eme Art / Photo12 / AFP

Триер с актрисой Брайс Даллас Ховард на съемках фильма «Мандерлей» (2005), жанр которой режиссер определяет как «моральную комедию»

Фото: Isabella Films BV / Manderlay / Collection ChristopheL / AFP

Кадр из фильма «Антихрист» (2009), посвященного Андрею Тарковскому. Российский режиссер вдохновлял и вызывал восхищение Триера на протяжении всего его творческого пути

Фото: Zentropa Entertainments

На съемках «Антихриста». Шарлотта Генсбур получает приз за лучшую женскую роль, а христианское экуменическое жюри присуждает Триеру антиприз «за самый женоненавистнический фильм»

Фото: Zentropa Entertainments / Collection ChristopheL / AFP

Ларс фон Триер снял трилогию о женщинах «Золотое сердце» и вместе со своими актрисами создал на разных этапах карьеры несколько незабываемых женских образов

Фото: FRANCOIS GUILLOT / AFP

Иконографический кадр из фильма «Меланхолия» (2011): «волшебный шалаш», в котором героини встречают конец света

Фото: Zentropa Entertainments

Триер объясняет творческую задачу актрисе Кирстен Данст на съемках «Меланхолии»

Фото: Zentropa Entertainments / Memfis / Collection ChristopheL / AFP

Ларс фон Триер: один против всех

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Шарлотта Генсбур в провокационной роли из фильма «Нимфоманка» (2013)

Фото: Zentropa Entertainments

Триер стал persona non grata на Каннском фестивале после того, как заявил на пресс-конференции, что «отчасти симпатизирует» Гитлеру

Фото: Tobias Schwarz / Reuters

Мэтт Диллон в роли серийного убийцы-философа в фильме Триера «Дом, который построил Джек» (2018)

Фото: A-One Films / Russian World Vision

Триер с актерами Мэттом Диллоном и Шиван Хэллон Коган на съемках фильма «Дом, который построил Джек»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ларс фон Триер был любимцем художественного руководителя и куратора Каннского фестиваля Жиля Жакоба. Режиссер страдал аэрофобией и не летал на самолетах. Однажды приехал в Канн со съемочной группой в фургоне с надписью «Идиоты» (так назывался очередной фильм Триера 1998 года). Жакоб специально спустился с парадной каннской лестницы, чтобы публично приветствовать дорогого гостя. До такого жеста он не снисходил никогда ни до, ни после даже ради самых больших голливудских звезд

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Слева направо: Ларс фон Триер c актерами Майклом Элфиком и Осмондом Найтом. Каннский фестиваль, май 1984 года

Фото: Micheline PELLETIER / Gamma-Rapho / Getty Images

Кадр из фильма «Элемент преступления», 1984 год

Фото: Det Danske Filminstitut, Per Holst Filmproduktion

Сняв Стеллана Скарсгарда в фильме «Рассекая волны» (1996), а потом еще в четырех своих картинах, Триер содействовал взлету международной карьеры шведского актера

Фото: Sam Stadner / Scanpix Sweden / AFP

На съемочной площадке фильма «Танцующая в темноте» (2000) Триер оказался в компании исландской певицы Бьорк и французской звезды Катрин Денев

Фото: Rolf Konow / Sygma / Getty Images

Катрин Денев написала письмо Триеру и спросила, не может ли он предложить ей роль. «С истинно французской скромностью она представила себя как актрису, которая снялась в каких-нибудь двух-трех фильмах. И меня это поражало, особенно когда я думал о том статусе, которым она обладает в мировом кино»

Фото: Reuters

Полную конфликтов работу с Бьорк на фильме «Танцующая в темноте» (2000) режиссер иронически охарактеризовал словами: «Садомазохистская любовь!»

Фото: Zentropa Entertainments / Archives du 7eme Art / Photo12 / AFP

В 2000 году «Танцующая в темноте» получает в Канне Золотую пальмовую ветвь. Триер утверждает свой статус главного режиссера современности

Фото: Reuters

Ларс фон Триер, Бьорк и Катрин Денев на триумфальной каннской премьере «Танцующей в темноте»

Фото: BENAINOUS / DUCLOS / Gamma-Rapho / Getty Images

Триер на съемках фильма «Догвиль» (2003) – американской трагедии идеализма

Фото: Rolf Konow / Sygma / Getty Images

Сыграв лучшую роль своей жизни в «Догвиле», Николь Кидман должна была стать героиней всей «американской трилогии», которую задумал Триер. Но – испугалась трудностей и риска выпасть из мейнстрима

Фото: Nick Wall / WireImage / Getty Images

Когда Триер начинал кинокарьеру, считалось: стать режиссером настолько сложно, что лучше вообще за это не браться. «У меня уже тогда было подозрение, что так специально говорят те, кто обладает властью в кинематографе, исключительно с целью эту власть удержать. Но развитие новых технологий само разрешило этот спор. Режиссером может теперь быть обезьяна средних способностей»

Фото: Archives du 7eme Art / Photo12 / AFP

Триер с актрисой Брайс Даллас Ховард на съемках фильма «Мандерлей» (2005), жанр которой режиссер определяет как «моральную комедию»

Фото: Isabella Films BV / Manderlay / Collection ChristopheL / AFP

Кадр из фильма «Антихрист» (2009), посвященного Андрею Тарковскому. Российский режиссер вдохновлял и вызывал восхищение Триера на протяжении всего его творческого пути

Фото: Zentropa Entertainments

На съемках «Антихриста». Шарлотта Генсбур получает приз за лучшую женскую роль, а христианское экуменическое жюри присуждает Триеру антиприз «за самый женоненавистнический фильм»

Фото: Zentropa Entertainments / Collection ChristopheL / AFP

Ларс фон Триер снял трилогию о женщинах «Золотое сердце» и вместе со своими актрисами создал на разных этапах карьеры несколько незабываемых женских образов

Фото: FRANCOIS GUILLOT / AFP

Иконографический кадр из фильма «Меланхолия» (2011): «волшебный шалаш», в котором героини встречают конец света

Фото: Zentropa Entertainments

Триер объясняет творческую задачу актрисе Кирстен Данст на съемках «Меланхолии»

Фото: Zentropa Entertainments / Memfis / Collection ChristopheL / AFP

Ларс фон Триер: один против всех

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Шарлотта Генсбур в провокационной роли из фильма «Нимфоманка» (2013)

Фото: Zentropa Entertainments

Триер стал persona non grata на Каннском фестивале после того, как заявил на пресс-конференции, что «отчасти симпатизирует» Гитлеру

Фото: Tobias Schwarz / Reuters

Мэтт Диллон в роли серийного убийцы-философа в фильме Триера «Дом, который построил Джек» (2018)

Фото: A-One Films / Russian World Vision

Триер с актерами Мэттом Диллоном и Шиван Хэллон Коган на съемках фильма «Дом, который построил Джек»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

