Захар Прилепин вернулся на СВО

Писатель Захар Прилепин в ближайшее время заключит новый контракт на военную службу, сообщает источник ТАСС. Сейчас господин Прилепин находится в ДНР, уточнил собеседник агентства, но иных подробностей не привел.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Писатель Захар Прилепин

В пресс-службе писателя РБК уточнили, что медкомиссию господин Прилепин уже прошел. «Подписывает контракт. В течение ближайшего времени отправляется на фронт»,— заявил руководитель службы Иван Андреев.

В мае 2023 года на писателя было совершено покушение — под автомобилем взорвалась бомба, он получил тяжелые ранения ног и минно-взрывную травму. Водитель машины Александр Шубин погиб.

В феврале 2025 года Захар Прилепин сообщал, что планирует вернуться в зону СВО, если успешно пройдет военно-врачебную комиссию. Тогда он указывал, что контракт на службу у него уже подписан и расторгать его он не собирается.

Полина Мотызлевская