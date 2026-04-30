«Филадельфия» вышла во второй раунд Кубка Стэнли

«Филадельфия Флайерс» со счетом 1:0 в овертайме обыграл «Питсбург Пингвинс» в шестом матче серии первого раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Противостояние завершилось победой «Филадельфии» — 4:2. Команда впервые с 2020 года продвинулась в четвертьфинал Кубка Стэнли.

Победную шайбу на 18-й минуте овертайма забросил защитник Кэм Йорк. Его бросок от синей линии через трафик влетел в сетку от штанги. Результативными передачами отметились Матвей Мичков, ранее не набравший в play-off ни одного очка, а пятый матч серии пропустивший, опоздав на самолет, и Ноа Кейтс.

Вратарь «Филадельфии» Даниэль Владарж отразил 42 броска. Во второй раз за серию он провел сухой матч. Ранее он отыграл на ноль во второй встрече между оппонентами, состоявшейся 21 апреля и завершившейся победой «Флайерс» со счетом 3:0.

Соперник «Филадельфии» по второму раунду уже известен. Им станет «Каролина Харрикейнс», который ранее — 4:0 в серии — переиграл «Оттава Сенаторс».

Арнольд Кабанов