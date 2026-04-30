Axios узнал о плане США нанести «короткую и мощную волну ударов» по Ирану

Глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер подготовил план потенциальных военных действий в Иране, о котором доложит президенту Дональду Трампу на брифинге. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, CENTCOM разработал план «короткой и мощной волны ударов» по Ирану, которая, вероятно, включает атаку на инфраструктуру страны. Вашингтон рассчитывает, что после возобновления боевых действий Тегеран вернется за стол переговоров и пойдет на уступки по ядерной программе, пишет Axios.

Также Брэд Купер расскажет Дональду Трампу об алгоритме захвата Ормузского пролива. Как уточнили источники издания, операция может потребовать привлечения сухопутных войск. Другой вариант — операция спецназа в отношении иранских запасов высокообогащенного урана.

Как отмечает Axios, предстоящий брифинг показывает серьезные намерения Дональда Трампа по возобновлению боевых действий в Иране. По оценке издания, таким образом президент США намерен надавить на Исламскую Республику в переговорном процессе либо «нанести последний удар перед окончанием войны». Axios указывает, что за несколько дней до начала военной операции в феврале господин Купер провел аналогичный брифинг.

США и Иран приостановили боевые действия на время проведения переговоров. 13 апреля Вашингтон начал блокировать порты Тегерана. По данным WSJ, Дональд Трамп готовится к длительной экономической блокаде Ирана, чтобы страна пошла на компромиссы в вопросе атома. В Иране пригрозили, что возобновят боевые действия, если Ормузский пролив будет заблокирован более чем на шесть-восемь недель.