Пентагон заключил миллиардный контракт на производство РСЗО HIMARS

Пентагон заключил контракт с американской оборонной компанией Lockheed Martin более чем на $1 млрд на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Это следует из заявления на сайте ведомства.

Пусковые установки необходимы «для удовлетворения неотложных потребностей армии», указано в сообщении. Их направят на нужды сухопутных войск США, корпуса морской пехоты, а также поставят в Австралию, Канаду, Эстонию, Швецию и на Тайвань.

Места выполнения работ и финансирование будут определять индивидуально для каждого заказа. Ориентировочная дата завершения контракта — 30 апреля 2028 года.

Как писал The Atlantic со ссылкой на источники, в администрации США есть разногласия в оценке запасов оружия у страны. Вице-президент Джей Ди Вэнс на закрытых встречах неоднократно сомневался в данных Пентагона о достаточном количестве ракет у США, пишет издание. Он был, в частности, обеспокоен доступностью некоторых ракетных систем и нехваткой боеприпасов.