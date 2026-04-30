В Вологодской области ввели режим беспилотной опасности

На территории всей Вологодской области ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

«По информации Министерства обороны России, на территории Вологодской области введен режим "Беспилотная опасность"»,— написал господин Филимонов.

Накануне Минобороны РФ отчиталось, что за минувшую ночь силы ПВО сбили 189 украинских беспилотников над регионами России. Атаки проводились на территории Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областей.

Матвей Николаев