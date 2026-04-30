Инвестиции в основной капитал КБР в 2025 году составили 83,2 млрд рублей

Макроэкономические показатели в Кабардино-Балкарии свидетельствуют о позитивных процессах в экономике. Об этом заявил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своих соцсетях.

По итогам 2024 года валовый региональный продукт (ВРП) республики составил 346 млрд руб., что на 7,3% превышает показатель предшествующего года. По индексу промышленного производства Кабардино-Балкария занимает первое место среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

За 2026 год количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе увеличилось на 8,3% и достигло 24,5 тыс. В статусе самозанятых зарегистрировано 94,9 тыс. человек. Объем инвестиций в основной капитал в 2025 году составил 83,2 млрд руб. Доля МСП в этом объеме превышает 25%.

Как отметил господин Коков, наибольший инвестиционный потенциал в настоящее время сосредоточен в сфере туризма, курортов и агропромышленного сектора. По его словам, работа по обеспечению благоприятных условий для реализации значимых инвестиционных проектов ведется на постоянной основе.

Константин Соловьев