В Красноярске будут судить членов ОПГ за махинации с маткапиталом на 50 млн руб.

В Красноярске пройдет суд над лидером ОПГ и шестью ее участниками, которым вменяется в вину мошенничество с маткапиталом на 50 млн руб. Об этом сообщили в региональном главке МВД России.

Расследование установило, что мошенническую схему в апреле 2020 года разработала 51-летняя жительница краевого центра, возглавлявшая кредитный потребительский кооператив. В криминальную деятельность она втянула шестерых подчиненных.

Участники группы, по материалам дела, подыскивали жительниц Красноярска, находящихся в затруднительном финансовом положении и владеющих сертификатами на получение маткапитала. С ними заключались фиктивные сделки на приобретение земельных участков под строительство недвижимости в Емельяновском и Березовском районах края. При этом фактическая стоимость наделов была значительно меньше размера маткапитала. Затем в отделение Пенсионного фонда для получения денежных средств были предоставлены недостоверные сведения.

По данным полиции, участники ОПГ обналичили 120 сертификатов, причинив ущерб на сумму свыше 50 млн руб. По ходатайству следователя на имущество обвиняемых стоимостью почти 130 млн руб. наложен обеспечительный арест.

Илья Николаев