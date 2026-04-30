Минвостокразвития обсуждает с «Аэрофлотом» субсидии для перевозки товаров в Арктику

Минвостокразвития ведет переговоры с «Аэрофлотом» (MOEX: AFLT) о выделении субсидий для доставки товаров в Арктику. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Накануне вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обратил внимание на высокие цены на Чукотке. Объезжая объекты в регионе, он зашел в один из магазинов и увидел, что яблоки там стоили 1 тыс. руб. за кг. Одно крупное яблоко обошлось в 300 руб.

«С "Аэрофлотом" ведем переговоры, чтобы все-таки какую-то субсидированную квоту в их грузовых отсеках предусмотреть... Сегодня в том самом яблоке за 300 руб... в нем 270 руб. — это тариф на доставку»,— сказал министр (цитата по ТАСС).

Кроме того, власти рассматривают возможность задействовать единую дальневосточную авиакомпанию «Аврора». Также прорабатываются механизмы внутреннего кросс-субсидирования рейсов.