Полпреда президента Трутнева возмутили яблоки на Чукотке по 300 рублей за штуку

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев рассказал, что в одном из магазинов на Чукотке увидел яблоки по 300 руб. за штуку. Он попросил Минвостокразвития объяснить принцип ценообразования.

Господин Трутнев на Чукотке провел совещание по социально-экономическому развитию округа. Объезжая объекты в регионе, он зашел в один из магазинов и увидел, что яблоки там стоили 1 тыс. руб. за кг, и одно крупное яблоко обошлось в 300 руб. Он назвал такую цену «производящей впечатление», передает «РИА Новости».

«Я попрошу министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики после доклада губернатора объяснить мне, почему яблоки по 300 руб. за яблоко стоят, потому что мы с вами закон принимали о северном завозе, вы обещали, что завоз удешевит что-то, поможет снизить стоимость»,— сказал полпред на совещании. По его словам, если цена стала такой уже после снижения, то «что-то мы не то делаем».

Северный завоз — это комплекс ежегодных государственных и коммерческих действий по доставке жизненно важных грузов (топливо, продовольствие, медикаменты) и грузов для государственных и муниципальных нужд в районы Крайнего Севера. Закон о северном завозе был подписан президентом Владимиром Путиным 4 августа 2023 года. Он вступил в силу 1 апреля 2024 года.