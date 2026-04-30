В майские праздники «Россети Новосибирск» будут работать в усиленном режиме

Накануне праздничных выходных в «Россети Новосибирск» усилили контроль за работой электросетевого комплекса Новосибирской области. О готовности новосибирских энергетиков к реагированию на нештатные ситуации в период майских праздников на заседании штаба по обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей ПАО «Россети» доложил главный инженер компании Владимир Герасимов.

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в предстоящие праздничные дни приняты все необходимые меры, усилен контроль состояния энергооборудования и работоспособности электроустановок. На случай возможных аварийновосстановительных работ подготовлены 202 бригады «Россети Новосибирск»: 783 энергетика, 455 единиц техники, а также 14 передвижных резервных источников подачи электроэнергии суммарной мощностью 2,7 МВт для электроснабжения социально значимых объектов. Все подразделения укомплектованы необходимым оборудованием, проверена готовность спецтехники, средств связи, проведен инструктаж персонала.

В период с 30 апреля по 4 мая в компании «Россети Новосибирск» введен режим «технологической тишины»: плановые работы и переключения приостановлены, за исключением неотложных мероприятий по предупреждению и ликвидации технологических нарушений. Особое внимание будет уделено электроснабжению территорий с рисками половодья и высоким уровнем пожароопасности, а также учреждений социальной сферы и мест массового отдыха.

В период праздничных и выходных дней о нарушениях электроснабжения и обнаруженных повреждениях можно сообщить на круглосуточную бесплатную «Светлую линию» 8-800-220-0-220 или по номеру 112.

Оперативную информацию о нарушениях электроснабжения и предполагаемых сроках устранения можно уточнить:

на официальном сайте компании www.eseti.ru в соответствующем разделе «Работы с отключением электроэнергии», где реализована возможность адресного поиска;

в аварийной службе УК или ТСЖ;

в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) г. Новосибирска по телефону 218-00-51 и на сайте map.novo-sibirsk.ru;

в ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области;

в сельской или районной администрации, у председателя СНТ.

По вопросам устранения возможных технологических нарушений налажено взаимодействие между «Россети Новосибирск» и Главным управлением МЧС России по Новосибирской области, другими оперативными службами и администрациями муниципальных образований.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru

