Пауэлл не будет покидать ФРС после истечения срока полномочий
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что останется на своем посту после истечения срока его полномочий 15 мая. Он сослался на сохраняющиеся юридические угрозы в его адрес и в адрес центрального банка со стороны президента Дональда Трампа, направленные на снижение стоимости заимствований.
«Я обеспокоен тем, что эти атаки наносят ущерб учреждению и ставят под угрозу то, что действительно важно для общества, а именно способность проводить денежно-кредитную политику без учета политических факторов», — заявил Пауэлл на пресс-конференции в среду (цитата по The New York Times).
15 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что уволит Джерома Пауэлла, если он задержится в ведомстве после истечения срока полномочий. Господин Пауэлл сможет состоять в совете управляющих ФРС до января 2028 года.
Господин Трамп не раз обвинял Джерома Пауэлла в том, что ФРС снижает базовую ставку недостаточно быстро. По мнению американского президента, регулятор намеренно не делает этого, чтобы поддерживать высокие расходы по займам для федерального правительства. На заседании в марте ФРС второй раз подряд сохранила ставку на уровне 3,5–3,75% годовых.