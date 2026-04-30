Постпред Ульянов: «Росатом» намерен продолжить строительство блоков АЭС «Бушер»

Сотрудники Росатома вернутся на АЭС «Бушер» в кратчайшие сроки, как только позволит обстановка. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Что же касается возвращения российского персонала на АЭС "Бушер", то это произойдет в кратчайшие сроки после того, как это позволит военная обстановка. В любом случае госкорпорация "Росатом" твердо настроена на продолжение осуществления этого проекта»,— сказал дипломат в разговоре с «Известиями».

АЭС «Бушер» — единственная действующая атомная станция в Иране. Сотрудники «Росатома» занимались на объекте строительством второго и третьего энергоблоков, но работы были приостановлены из-за начала военной операции США и Израиля против Ирана. 20 апреля завершилась эвакуация 632 сотрудников госкорпорации со станции.