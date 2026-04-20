«Росатом» завершил эвакуацию сотрудников с АЭС «Бушер» в Иране

«Росатом» эвакуировал всех 632 сотрудников с атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев на выставке «Иннопром».

«Остались на площадке только добровольцы: это 20 человек на площадке "Бушер" и четыре человека непосредственно в Тегеране. Их задача — поддерживать инфраструктуру, быть на связи с местным заказчиком, который все строительные активности прекратил»,— сказал господин Лихачев (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, с АЭС «Бушер» также были эвакуированы домашние животные сотрудников.

АЭС «Бушер» — единственная действующая атомная станция в Иране. Первый блок АЭС был введен в эксплуатацию в 2011 году при содействии «Росатома». Сотрудники госкорпорации занимались на АЭС строительством второго и третьего блоков станции. Работы были приостановлены после начала военной операции США и Израиля против Ирана. С 28 февраля станцию четыре раза атаковали. «Росатом» эвакуировал персонал в несколько этапов.