Путин призвал создать условия для продвижения к миру без ядерного оружия

Президент России Владимир Путин заявил, что в непростой международной ситуации требуются условия с целью продвижения по пути построения мира без ядерного оружия. Заявление российского президента зачитал глава делегации РФ на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

«Полагаем, что в нынешней непростой международной ситуации требуются дополнительные многосторонние усилия с целью создания условий для дальнейшего продвижения по пути построения мира, свободного от ядерного оружия»,— указано в заявлении («РИА Новости»).

Кроме того, в документе отмечается, что Россия продолжает придерживаться своих обязательств в рамках ДНЯО. По мнению главы государства, совместные многосторонние шаги могут обеспечить стабильность и прогресс в вопросах глобального разоружения.