«Ак Барс» вышел вперед в серии play-off КХЛ с «Металлургом»

Казанский «Ак Барс» на своем льду обыграл магнитогорский «Металлург» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Итоговый счет матча — 4:1, казанцы вышли вперед в противостоянии до четырех побед — 2:1.

Дублем в составе хозяев отметился Дмитрий Кателевский. По шайбе забросили Дмитрий Яшкин и Кирилл Семенов (последний поразил пустые ворота). Единственный гол гостей на счету Робина Пресса.

Четвертый матч серии состоится в пятницу, 1 мая. Play-off FONBET Континентальной хоккейной лиги продолжится 30 апреля четвертой встречей другого полуфинала: омский «Авангард» примет действующего обладателя Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» (счет в серии — 2:1).

Арнольд Кабанов